Названа причина взрыва дома в Черкесске

Спасатели продолжают разбор завалов на месте взрыва пятиэтажного дома в Черкесске. Привлечены 92 человека и 29 единиц техники. Прокуратура Карачаево-Черкессии начала проверку по факту происшествия.

В экстренных службах назвали предварительную причину ЧП. Эксперты считают, что газ мог взорваться из-за неисправного оборудования, передает РИА Новости.

Как сообщалось ранее, взрыв в доме на улице Лободина в Черкесске прогремел около семи утра. Разрушены квартиры на четвертом и пятом этажах. Спасатели эвакуировали 52 человека. Один жилец дома погиб, девять человек пострадали.