Набиуллина заявила о беспрецедентной ситуации в экономике

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина высказалась о необходимости изменений в денежно-кредитной политике.

Ключевая ставка как инструмент сохраняет эффективность, но в текущих условиях "нужны более резкие изменения", чтобы она работала, заявила она.

"Мы были вынуждены войти в период жесткой ДКП, это новая ситуация для нашей экономики", - сообщила она в ходе своего выступления в Госдуме, подчеркнув, что происходящее – не прихоть ЦБ.

Период жесткой денежно-кредитной политики "окупится", через это прошли многие страны, уверена Набиуллина.

На прошлой неделе Центробанк поднял ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов – с 19% до 21. Регулятор не исключает еще одного повышения ставки до конца этого года.