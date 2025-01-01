"Авианосец" боевых дронов создали инженеры для ВС России

Конвертоплан "Велес", предназначенный для транспортировки боевых FPV-дронов, создали инженеры КБ "Беспилотной поршневой авиации". Беспилотный "авианосец" сможет залетать глубоко в тыл врага благодаря конструкции двигателя.

Как сообщает ТАСС, двигатель внутреннего сгорания для беспилотника-носителя воссоздан по патентам советского конструктора поршневых авиационных двигателей бесшатунной схемы Сергея Баландина. Такой силовой агрегат использовался на тяжелом межконтинентальном стратегическом бомбардировщике Ту-85.

В КБ пояснили, что поршневой двигатель позволит беспилотнику залетать глубоко в тыл противника. Кроме основного, изделие также получило два электрических двигателя, они питаются от аккумулятора. В результате дальность полета Велеса составит 200 километров. Конструкторы назначили испытания на февраль 2025 года. В то же время, западная пресса в октябре сообщала, что ВС России применяет беспилотники-носители FPV-дронов в зоне СВО.