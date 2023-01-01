Как поставщики рыбных рынков Москвы поддерживают участников СВО

Поставщики рыбных рынков "Москва — на волне" уже длительное время поддерживают участников специальной военной операции.

Они отправляют консервы и другие продукты длительного хранения в зону боевых действий, пострадавшие области и госпитали. Так, один из рыбных заводов, расположенный на северо-западе России, предоставляет своим землякам на передовой консервы: шпротные паштеты, кильку с овощами, сардины и тефтели из океанических рыб. Сытные, вкусные и удобные в хранении продукты незаменимы в экстремальных условиях. Такая же гуманитарная помощь регулярно поступает и жителям приграничных районов Курской области.

С 2023 года свою поддержку предлагает и поставщик из Сибири.

Бойцам из Якутии, которые находятся на лечении в госпиталях, отправили любимую северную рыбу — омуля и муксуна, а пострадавшим в Курской области — более 300 банок тушенки из мяса оленя, лося и кабана.

Рыбный рынок "Москва — на волне" открылся в районе Косино-Ухтомский в ноябре 2023 года, а в Митине — в сентябре 2024-го.

Площадь каждого из них — несколько тысяч квадратных метров. Здесь можно купить рыбу и морепродукты, выловленные в трех океанах и 13 морях, омывающих Россию.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что открыть второй рыбный рынок в городе сподвиг успех фестиваля "Москва – на волне. Рыбная неделя". За время работы его посетили 4,5 миллиона человек, которые продемонстрировали огромный спрос на свежую качественную рыбу и морепродукты.

В рамках этого мероприятия проводились профессиональные и любительские соревнования по рыбной ловле, они привлекли свыше 1200 участников. Победителем среди профессионалов стал Беслан Воронков, добыча которого превысила 24,3 килограмма.