Российский флаг поднят над освобожденной Кругляковкой

Подразделения ВС России продвигаются вперед на купянском направлении. Российские войска освободили Кругляковку в Харьковской области, сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, триколор в населенном пункте, расположенном в 20 километрах от Купянска, подняли военнослужащие штурмовых подразделений 2-й мотострелковой Таманской дивизии группировки "Запад". Минобороны публикует кадры, снятые в Кругляковке. На камеру попал момент установки российского флага на телевышке.

Военные также сообщили об ударе, нанесенном реактивной системой залпового огня "Ураган" по скоплению бронетехники ВСУ на купянском направлении. По данным Минобороны, противник понес потери в технике и живой силе. Пожар, вызванный артиллерийским ударом, уничтожил украинский склад боеприпасов.