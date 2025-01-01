В Совфеде напомнили о праве пенсионеров получить скидку на оплату ЖКУ

Российские пенсионеры могут получить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), если расходы на это превышают определенную часть месячного дохода.

Как рассказала "Газете.ru" сенатор, арбитражный управляющий Минюста России Ольга Епифанова, величина субсидии зависит от региональных норм. Например, в Якутии это 15% от дохода семьи.

Наряду с этим для пенсионеров предусмотрена компенсация расходов по капремонту. Для россиян старше 70 лет она составляет 50%, старше 80 лет — 100%.

Однако получить указанные льготы можно лишь в том случае, если пенсионер проживает один и не работает, или живет с родными неработающими пенсионерами или инвалидами первой либо второй группы, подчеркнула член Совфеда.

Ранее сообщалось, что индексация тарифов ЖКХ с 1 июля 2025 года составит в среднем 11,9%. В Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства России напомнили, что индексация проводится в рамках инфляции на основании показателей и параметров, определенных в прогнозе социально-экономического развития.

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