Трех человек нашли живыми под завалами дома в Черкесске

Из-под завалов на месте взрыва в Черкесске спасли трех жильцов дома. Они живы и переданы медикам.

Число погибших выросло до двух – тело второго обнаружили под обломками дома. Пострадали 11 человек, сообщили в МЧС. Один из них в тяжелом состоянии.

Взрыв в доме на улице Лободина в Черкесске прогремел около семи утра 31 октября. Разрушены квартиры на четвертом и пятом этажах. Спасатели эвакуировали 52 человека. Разбор завалов продолжаются. На месте работают 195 человек и 42 единицы техники.

Возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, взрыв мог произойти из-за неисправного газового оборудования.