КС допустил существенное увеличение сроков давности по антикоррупционным искам

Конституционный суд (КС) России допустил существенное увеличение сроков давности по антикоррупционным искам прокуроров по сравнению с установленными — они составляют три и десять лет.

КС завершил проверку статей 195, 196, пункта 1 статьи 197, пункта 1 и абзаца второго пункта 2 статьи 200, абзаца второго статьи 208 Гражданского кодекса на предмет соответствия Конституции России. Она проводилась в свете расследования дела об изъятии в пользу государства имущества концерна "Покровский".

КС назвал оспариваемые нормы Гражданского кодекса не соответствующими Конституции в той мере, в которой их толкование судами позволяет применять установленные сроки давности, а также постановил, что такой срок должен существенно превышать уже установленные и необходимо предусмотреть специальные правила их течения, сообщает РИА Новости.

В России за последнее время было возбуждено несколько громких антикоррупционных дел в отношении высокопоставленных должностных лиц. В Кремле подчеркивали, что речь не идет о кампанейщине, борьба с коррупцией в России — это последовательная и постоянно продолжающаяся работа властей.

Например, под следствие за взяточничество угодил бывший исполняющий обязанности заместителя главы Севастополя Евгений Горлов. Увольняя своего зама, губернатор Севастополя Михаил Развожаев выразил сожаление в связи с тем, что "есть те, кто до сих пор не понял, что за любое проявление коррупции на любом уровне последует наказание".