Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в четверг, 31 октября, что нельзя называть армянскую алкогольную продукцию коньяком.

Как подчеркнул политик, коньяк является нематериальной ценностью Франции, а потому "не бывает так, что мы говорим армянский коньяк".

Пашинян потребовал, чтобы на смену привычного с советских времен словосочетания "армянский коньяк" пришло название "армянское бренди". По словам премьер-министра, так должны именовать отечественную алкогольную продукцию даже в армянских семьях, сообщает ТАСС.

Примечательно, что еще в 2021 году правительство Армении одобрило финансовое соглашение с Евросоюзом, который предоставит Еревану 3 миллиона евро за "плавный отказ" от использования географического названия "коньяк" для своей алкогольной продукции.

Между тем Россия продолжает развивать собственное виноделие. Особый скачок был сделан после принятия закона о виноделии, который закрепил понятие географического названия — только такая продукция получит поддержку от государства.