ВС России нанесли массированный удар по мосту под Одессой

Украинские ВВС сообщили о массированном ракетном ударе ВС России по мосту через Днестровский лиман в Одесской области. Мост в Затоке соединяет Одессу и Белгород-Днестровский.

По данным украинских ВВС, по мосту было выпущено две баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 из Крыма. Кроме того, восемь управляемых авиационных ракет Х-59/69 выпустили самолеты тактической авиации над акваторией Черного моря. В Киеве утверждают, что две авиационные ракеты им удалось перехватить, передает РИА Новости.

Целью удара стал подъемный железнодорожно-автомобильный мост длиной 350 метров. Эта переправа через Днестровский лиман обеспечивает сообщение Одесской области с Молдавией и Румынией.