Сергей Собянин рассказал, каким будет флагманский центр больницы имени Буянова

Строительство флагманского центра городской клинической больницы (ГКБ) имени Буянова завершится в декабре.

В настоящее время идут пусконаладочные и отделочные работы, заявил в своем telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Центр сможет принимать до 200 пациентов в сутки. В нем будут малые операционные, диагностическое отделение, блок лучевой диагностики, экстренный операционный блок и реанимация. В комплексе установят более 1,2 тысячи единиц современного оборудования.

Работа врачей будет определена по принципу "тираж" - то есть пациенты будут распределяться по приоритетности оказания помощи.