Россия заинтересована в развитии отношений с КНДР во всех областях, это не должно никого пугать. Такое заявление сделал в четверг, 31 октября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как подчеркнул представитель Кремля, "мы остаемся приверженными нашим интересам развивать отношения с нашим соседом, собственно, во всех областях, и это не должно никого ни пугать, ни заботить".

Песков напомнил про "суверенное право и КНДР, и России развивать отношения, будучи соседними государствами", сообщает РИА Новости.

Ранее спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова подчеркнула, что приезд главы МИД КНДР Цой Сон Хи в Россию является обычной дипломатической практикой. Это плановый визит, в котором нет ничего необычного.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, в свою очередь, отмечал, что военное сотрудничество нашей страны с КНДР соответствует международному праву. Дипломат поинтересовался, почему "США могут помогать Киеву, а союзники не могут помогать России".