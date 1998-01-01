Песков высказался о хиджабах в школах

Вопрос о хиджабах в школах находится в компетенции региональных властей. Такое заявление сделал в четверг, 31 октября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как подчеркнул представитель Кремля, "каждый регион реализует свои полномочия, мы в этой дискуссии не принимаем участие".

Администрация главы государства не вмешивается в подобные вопросы, цитирует Пескова ТАСС.

Летом, вслед за за решением муфтията Дагестана и духовного управления мусульман Карачаево-Черкесии временно запретить ношение никаба "до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения", Песков подчеркивал, что Кремль не занимается подобными вопросами.

Между тем в Узбекистане в 2021 году официально разрешили ношение хиджаба и других культовых одеяний в общественных местах. С 1998 года это было разрешено только служителям религиозных организаций.