В Москве обсудили психическое и физическое здоровье молодежи

Как сохранить психическое и физическое здоровье детей и молодежи, обсудили участники координационного совета РАН и Российской академии образования.

Ученые проводят масштабные исследования среди школьников и студентов, чтобы выявить основные факторы риска. В ходе опроса подростки назвали главными препятствиями на пути к здоровью низкую двигательную активность, беспорядочное использование гаджетов, плохие отношения с родителями и сверстниками. Проблемы серьезные. Чтобы их преодолеть, нужны совместные усилия педагогов, врачей, психологов и семьи.

"Специалисты Российской академии образования считают, что мониторинг должен быть постоянный. Мониторинг, который направлен на психологическое благополучие наших подростков. Мы должны обязательно, понимая, как это сложно и важно, заниматься индивидуальным сопровождением так называемой группы риска", - отметила Ольга Васильева, президент Российской академии образования, академик РАО.