Собянин вручил государственные награды и награды города Москвы

В четверг в Белом зале мэрии состоялось вручение Государственных наград России и наград города Москвы. В церемонии, приуроченной ко Дню народного единства, принял участие мэр столицы Сергей Собянин. В списке награждённых свыше 40 человек, это люди разных профессий, медицины, образования и не только, но всех их объединяет одно - развитие любимого города.

В Белом зале московской мэрии люди из самых разных профессий – врачи, педагоги, строители, деятели культуры и спорта. Но всех их объединяет одно – для города они стали практически незаменимыми. И такую преданность своему делу Сергей Собянин отмечает государственными наградами.

"С каждым годом этот праздник набирает новые смыслы, и новую важность для нашей страны. Россия проходит целую череду очень серьёзных испытаний, которая не проходила многие десятилетия. И единство нашей страны, разных народов России, разных ветвей власти, единство простых людей для нашей страны является залогом наших побед", - отметил Собянин.

Ордена "Александра Невского", "За заслуги перед отечеством", "За доблестный труд" и многие другие почётные награды. К Ивану Ивановичу Кузьмину за советом в области сельского хозяйства стремятся попасть со всей страны. За добросовестную работу на полях и многолетний вклад в российский агропромышленный комплекс награждён орденом "За доблестный труд".

А одной из самых удобных и доступных транспортных инфраструктур в мире москвичи благодарны Сергею Кидяеву. Благодаря его инженерной мысли столичное метро за короткие сроки разрослось практически вдвое. И сейчас под его руководством строится новая линия – "Рублёво – Архангельская".

"Очень примечательно, что награду вручают в преддверии дня народного единства. Потому что на сегодняшний день я хочу чётко сказать, что градостроительный комплекс г. Москвы выступает единым многотысячным коллективом, и по факту за последние 14 лет стал локомотивом развития российской промышленности, лидером по внедрению новых технологий, новых архитектурных решений", - отметил Сергей Кидяев, генеральный директор АО "Объединение "Ингеоком".

Глядя в эти выразительные глаза утончённой Марии Дыминовой, сложно представить, что этот человек практически ежедневно вытаскивает людей с того света. Старшая медсестра Института скорой помощи имени Склифосовского впервые пришла на работу ещё будучи студенткой медицинского колледжа. Признаётся – за 19 лет работы на работу она идёт с такой же радостью, как и вечером возвращается домой.

"Изначально Склиф был для меня мечтой. Еще с детства, когда я пошла учиться в училище. И раньше проходили в училищах ярмарки вакансий, на который пришёл мой будущий заведующий оперблока. И предложил пойти поработать. Понравится – не понравится. И вот с тех пор мне нравится", - рассказала Мария Дыминова.

Большой группе москвичей сегодня присвоены почётные звания Заслуженных врачей, учителей и деятелей наук. Многим вручена грамота и объявлена благодарность президента Российской Федерации, одна из которых досталась коллективу старейшей Психиатрической больницы №1 имени Алексеева, которая в этом году отмечает 130-летие со дня основания. И эта премия – яркий пример простой истины - когда занимаешься своим делом, то хорошо от этого и всем вокруг.