В Москве открылся центр коллективного пользования омиксными технологиями

Новый шаг в развитии российской медицины. Сегодня в Москве открылся уникальный центр, где столичные врачи и ведущие ученые со всей страны будут разрабатывать передовые методы диагностики и профилактики заболеваний. Как рассказала заместитель мэра столицы Анастасия Ракова, благодаря комплексному подходу тестировать новые продукты и ускорять их внедрение в медицинскую практику будет намного быстрее.

В современном мире уже нельзя просто так взять и поставить диагноз. Особенно, если речь заходит о ментальных расстройствах. Психиатрия до недавнего времени использовала только один метод, основанный на наблюдениях врача, беседах с пациентом и тестах. Но сейчас всё меняется.

"У нас есть возможность со значительной точностью предсказывать риск психических расстройств психотического спектра по анализу липидомы. В сообществе специалистов начнёт формироваться какой-то консенсус, понимание, как к этому относиться, как с этим работать, как это привязывать к диагнозам", - отметил Денис Андреюк, старший научный сотрудник ПКБ № 1 им. Н.А. Алексеева.

Сильно упрощая - теперь риск возникновения и развития психоэмоциональных расстройств, таких как болезнь Альцгеймера, шизофрения, депрессия, посттравматический синдром - можно определить по анализу ещё до появления первых признаков. Что позволяет принять меры на самых ранних стадиях. Для исследований подходят слюна и кровь - их пропускают через масс-спектрометры.

Разные модели масс-спектрометров работают с жидкостями, взятыми из человеческого организма по-разному. Например, этот превращает их в газ, прогоняя через трубку 30 метров длиной. Естественно, под воздействием высоких температур. Этот аппарат и вовсе состоит из трех частей. В первую помещается проба. Затем она проходит через трубку - разные молекулы с разной скоростью. Здесь эти молекулы уже взвешиваются, а после - данные выводятся на компьютер.

Масс-спектрометрия - это метод, позволяющий узнать, из чего состоит то или иное вещество. В данном случае по крови или слюне, которые пропустили через него, можно понять содержание метаболитов, белков и липидов.

"Применяются специальные математические модели, или методы машинного обучения, которые позволяют скомбинировать информацию о липидах, которые содержатся в плазме крови человека и сказать нам: его риск в среднем повышен или понижен по сравнению с профилем здорового человека", - пояснила Елена Стекольщикова, руководитель группы масс-спектрометрического анализа в проекте Neuromix.

Как известно, абсолютно здоровых людей нет. Новый метод омиксных технологий - это научное название исследования с одной стороны подтверждает, а с другой - помогает со временем свести на нет признаки заболеваний. Такие передовые разработки учёных в первом в России Центре коллективного использования омиксных технологий на базе Медтеха проводят благодаря грантовой программе мэра Москвы. Но главное, что на самых ранних этапах исследователи работают с практикующими врачами.

"Меняется отношение в обществе, меняется общий подход. Главное, чтобы человек пришёл и для себя принял решение - у меня есть проблема", - сказал Денис Андреюк.

О себе нужно заботиться, а нервы беречь. Ведь от них, как говорят, все болезни.