В Подмосковье накрыли огромный парник, где выращивали наркотики

В Подмосковье полицейские задержали двоих мужчин, которые подозреваются в незаконном обороте наркотиков. Огромный парник для выращивания конопли они оборудовали в недостроенном доме в селе Никоновское.

Почти 900 кустов, каждый в отдельном горшке, грелись под лампами. Освежал растения вентилятор. Установлено, что мужчины сами закупили семена, удобрения и всё необходимое оборудование.

Здесь же оперативники нашли несколько коробок с травой, видимо, готовой к реализации. Экспертиза подтвердила, что это марихуана. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.