Псевдомирные планы киевского режима, включающие запросы на поставку различных вооружений, сводятся к максимальному затягиванию стран Запада в конфликт. Такое заявление сделал в четверг, 31 октября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как подчеркнул представитель Кремля, комментируя публикации о просьбе Украины к Западу предоставить крылатые ракеты Tomahawk ("Томагавк"), "динамика на фронтах вполне понятна и очевидна", именно в связи с этим "киевский режим начинает проявлять изрядную нервозность".

Песков также отметил, что "все планы победы — секретные, не секретные — они все сводятся к тому, чтобы как можно скорее Киеву затянуть полностью, по уши в войну страны Запада", сообщает "Интерфакс".

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил, что просил у Соединенных Штатов крылатые ракеты Tomahawk. Эти данные были в той части его "плана победы", которая не предназначалась для широкой публики, но произошла утечка.

Politico отмечает, что Киев крайне раздосадован тональностью, в которой эту часть плана Зеленского обсуждают западные средства массовой информации. Они пишут, что украинские чиновники оторваны от действительности, а Вашингтон считает их запросы нереализуемыми.