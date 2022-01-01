Лукашенко рассказал о звонках генералов ВСУ, желавших сдаться в плен России

В 2022 году, когда российские войска стояли под Киевом, украинские генералы просили связаться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы остановить бои и сдаться в плен. Об этом в четверг, 31 октября, рассказал белорусский лидер Александр Лукашенко.

Политик рассказал, что "мне звонили генералы украинские, просили связаться с Путиным через меня, чтобы остановить войну и как-то сдаться в плен", поскольку ВС России уже подошли к Киеву, а "захват столицы — это крест".

Российские власти и военные это прекрасно понимали, но "еще раз поверили" заверениям Запада, "и какой результат?", риторические поинтересовался Лукашенко, которого цитирует РИА Новости.

Ранее массовая сдача в плен солдат ВСУ прошла в Волчанске — они сдавались российским военным "целыми толпами", поскольку ВС России просто "размотали" украинские части. На донецком направлении бывший боец ВСУ сдался в плен на угнанном танке Т-64.

Украинские военные сдаются в плен, потому что понимают: они погибнут в одном из "мясных штурмов" либо за отказ идти на верную гибель их застрелят свои же командиры.