Росавиация продлила ограничения на полеты над Израилем

Росавиация продлила действие временных ограничений на полеты в воздушном пространстве Израиля. Как сообщили в пресс-службе федерального агентства, рекомендации распространяются также на Иран и Ирак.

Речь идет об извещении NOTAM, рекомендующем российским авиакомпаниям выполнять полеты в Израиль, Ирак и Иран, а также через эти страны исключительно в период с 9:00 до 19:00 мск. Действие NOTAM продлено до 24 ноября.

Ограничения были введены после того, как вечером 1 октября Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю. Это был ответ на убийства ключевых лиц в руководстве ХАМАС, "Хезболлах" и КСИР. 2 октября Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям воздержаться от полетов в Израиль, Иран и Ирак до особого распоряжения, передает ТАСС.