Лавров оценил планы мира и победы Зеленского

Запад продолжает продвигать тупиковую – точнее сказать, тупую "формулу мира" Зеленского, заявил глава МИД России. Сергей Лавров напомнил, что украинский лидер взывает к капитуляции России.

Российский министр выступил на церемонии открытия II Минской международной конференции по евразийской безопасности. Лавров отметил, что пару недель назад Зеленский обнародовал еще и "план победы". Который глава МИД России назвал "не менее шизофреническим".

Тем временем в офисе Зеленского заявили, что начинают формирование предложений для второго "саммита мира". Сообщается, что Украина обсуждала повестку этого форума со своими союзниками во время многочисленных встреч, которые проходили с августа по октябрь. Что касается сроков проведения "саммита мира", то он состоится не раньше ноября 2024 года, передает ТАСС.