Жителя ЛНР задержали за передачу ВСУ сведений о российской армии

Сотрудники ФСБ задержали на территории ЛНР россиянина, который собирал и передавал украинской стороне данные о ВС России.

Как удалось выяснить спецслужбе, житель Станично-Луганского района передал противнику через мессенджер разведданные для нанесения ракетных ударов по территории республики.

Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело о государственной измене, передает РИА Новости.

Накануне ФСБ задержали жительницу Запорожья за передачу Киеву данных о расположении личного состава и военной техники ВС России. Информацию она передала в чат-бот, действовавший в интересах Главного управления разведки Минобороны Украины.