Группировка "Север" ВС России отразила четыре контратаки и пресекла попытку прорыва через границу украинских войск в курском приграничье. Об этом в четверг, 31 октября, рассказали в российском Министерстве обороны.

Как уточнило ведомство в своем Telegram-канале, враг предпринял четыре контратаки противника в направлении населенных пунктов Дарьино, Новоивановка и Плёхово. ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными, уничтожены две боевые бронированные машины и два автомобиля.

Кроме того, предотвращена попытка украинских националистов прорваться через государственную границу России в направлении населенного пункта Новый Путь. Потери противника составили около 10 человек личного состава убитыми и ранеными.

Совокупные потери неприятеля на курском направлении за последние 24 часа превысили 300 человек, а с начала августа Вооруженные силы Украины потеряли там свыше 28,6 тысячи бойцов.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что даже украинские генералы хотели сдаться в плен российской армии. Они "просили связаться с Путиным через меня, чтобы остановить войну и как-то сдаться в плен".

Спикер Кремля Дмитрий Песков отмечал, что "динамика на фронтах вполне понятна и очевидна", именно в связи с этим "киевский режим начинает проявлять изрядную нервозность". При этом все якобы мирные планы Украины сводятся к максимальному затягиванию стран Запада в конфликт.