Запад не хочет предоставлять Украине оружие, не видя значимых результатов украинской армии на фронте. Такое заявление сделал в четверг, 31 октября, глава киевского режима Владимир Зеленский.

По словам политика, "будет сложно брать большие объемы оружия у партнеров, ожидать, что они нас будут крепко поддерживать", поскольку "люди хотят видеть действительно крепкую армию, что народ борется".

Главное — это результат, а продемонстрировать его Вооруженные силы Украины не могут, признал Зеленский. Он отметил, что "справедливо это или несправедливо, вовремя или несвоевременно – это другой вопрос", сообщает Reuters.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что "динамика на фронтах вполне понятна и очевидна", именно в связи с этим "киевский режим начинает проявлять изрядную нервозность" и выпрашивать у Вашингтона крылатые ракеты Tomahawk ("Томагавк").

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров напомнил, что Запад продолжает продвигать тупиковую – точнее сказать, тупую "формулу мира" Зеленского, а его новый "план победы" является "не менее шизофреническим".