Гороскоп на сегодня, 1 ноября, для всех знаков зодиака

Овны

Ноябрь решил не мелочиться и заходить с козырей: в первый же день – Новолуние! Отличное начало. А для представителей знака это время задуматься о деньгах: инвестициях и вкладах.

Тельцы

Новая Луна в противоположном знаке шепчет о личной жизни. А связь светил с ретро Сатурном намекает, что вы можете перезапустить какие-то старые отношения. Может быть, и правда стоит?

Близнецы

Новолуние предлагает начать новые тренировки или пересмотреть режим старых. Внесите позитивные перемены в жизнь, и это окупится бодростью и энергией в мрачноватом ноябре.

Раки

Откройтесь для творчества! Сегодняшний день вдохновит вас на новые проекты. Если у вас есть дети, уделите им время, составьте общие планы. Это зарядит оптимизмом.

Львы

Обратите внимание на домашнюю сферу: Новолуние подчеркнет важность семейных связей и комфорта вашего жилища. Вложитесь в уют и тепло, не пожалеете.

Девы

Командировки, переговоры и даже случайные разговоры могут неожиданно открыть новые двери. Будьте готовы обмениваться идеями и опытом, это пойдет на пользу.

Весы

Финансы выходят на первый план: можно обдумать бюджет или поискать новые возможности для заработка. В этой игре участвует Сатурн: серьезность принесет успех.

Скорпионы

Новолуние в вашем знаке - время личностных перемен и саморазвития. Сейчас вы особенно сильны и любые начинания найдут отклик, не бойтесь пробовать новое!

Стрельцы

Новолуние в предыдущем знаке - лучший момент для самоанализа. Попробуйте посмотреть на свою жизнь со стороны - это придаст вам сил двигаться дальше.

Козероги

Скоро у вас появится возможность для публичных выступлений и реализации самых амбициозных целей. Общение с единомышленниками окажется бесценным.

Водолеи

Карьерные перспективы набирают обороты! Через две недели наступит время для новых начинаний в карьере или бизнесе - ваш энтузиазм и видение будут оценены.

Рыбы

Это идеальный момент для того, чтобы закончить дела, связанные с учебой, или отправиться в путешествие. Ваше стремление ко всему новому принесет плоды.