Генпрокуратура признала нежелательной деятельность американской организации YPO*

Деятельность американской неправительственной организации Young Presidents Organization* в России признана нежелательной. Генеральная прокуратура России отметила, что НПО сотрудничает с силовыми структурами США.

В заявлении генпрокуратуры сказано, что ключевая задача зарегистрированного в США закрытого бизнес-сообщества YPO* на российском направлении – вовлечение в свою деятельность молодых бизнесменов. Их привлекают к участию в социальных проектах, цель которых - подготовка и воспитание будущих лидеров общественного мнения, которые будут проводить в России интересы Соединенных Штатов.

Также в надзорном ведомстве сообщили, что еще одна функция этой НПО - перемещение молодых перспективных специалистов на Запад. Деятельность YPO* закрыта от внешнего контроля. По данным генпрокуратуры, цель организации - воспитание российской молодежи в духе концепции доминирования западных стран в мировом сообществе.

*Организация, деятельность которой признана нежелательной на территории России.