Путин обсудил с Хуснуллиным новый нацпроект "Инфраструктура для жизни"

Новый нацпроект "Инфраструктура для жизни" обсудили сегодня Владимир Путин и вице-премьер Марат Хуснуллин на встрече в Кремле. Программа включает в себя лучшие наработки двух предыдущих - "Жилье и городская среда" и "Безопасные и качественные дороги".
Они завершаются в этом году. Результаты хорошие. За годы реализации строительная отрасль выросла на 35 процентов. До 30-го года планируют поддерживать прежние темпы ввода жилья. Благодаря этому каждый пятый квадратный метр в стране будет новым. Подход к развитию населенных пунктов - комплексный. Большое внимание уделяют модернизации коммунальной и дорожной инфраструктуры.
Хуснуллин: Мы продолжаем работать по развитию дорожной инфраструктуры, составили план, у вас есть карта, Владимир Владимирович, здесь указаны все наши основные…
Путин: Опорные сети.
Хуснуллин: Да. Здесь указаны наши международные коридоры, которые, кстати, охватывают 140 миллионов населения нашей страны. У нас хорошо сейчас настроена работа по возвратному финансированию, то, что мы по вашему поручению запустили с Министерством финансов вместе с регионами. И огромное вам спасибо, что вы продлили эту программу до 2030 года. Теперь каждый губернатор понимает, что он сможет сделать в ближайшие годы.