Путин обсудил с Хуснуллиным новый нацпроект "Инфраструктура для жизни"

Новый нацпроект "Инфраструктура для жизни" обсудили сегодня Владимир Путин и вице-премьер Марат Хуснуллин на встрече в Кремле. Программа включает в себя лучшие наработки двух предыдущих - "Жилье и городская среда" и "Безопасные и качественные дороги".

Они завершаются в этом году. Результаты хорошие. За годы реализации строительная отрасль выросла на 35 процентов. До 30-го года планируют поддерживать прежние темпы ввода жилья. Благодаря этому каждый пятый квадратный метр в стране будет новым. Подход к развитию населенных пунктов - комплексный. Большое внимание уделяют модернизации коммунальной и дорожной инфраструктуры.