Подмосковные города Люберцы и Дзержинский объединили в один округ

Дзержинский и Люберцы в Подмосковье объединены в единый городской округ Люберцы. Соответствующий закон принят депутатами Московской областной думы в четверг, 31 октября.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Мособлдумы, в ходе 96-го заседания регионального заксобрания был принят закон об объединении Дзержинского и Люберец в один городской округ.

Мэр Дзержинского Андроник Пак заявил, что практика Московской области показывает положительный эффект от объединения городских округов.

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