Зеленский предупредил украинских беженцев о серьезных проблемах

Украинских беженцев в странах Европы предупредили о грядущих проблемах. Как заявил Владимир Зеленский, европейские столицы планируют лишить их социальных выплат.

Высказывание украинского лидера приводит издание "Страна.ua". По словам Зеленского, государства ЕС хотят оставить у себя только тех украинцев, которые трудоустроены. Власти европейских стран ищут способ, как заставить неработающих беженцев вернуться на Украину.

Зеленский подчеркнул, что нетрудоустроенным украинцам так или иначе придется вернуться. Социальных выплат и поддержки за границей больше не будет. Ранее европейская пресса сообщала, что Венгрия прекратила помощь беженцам в поисках жилья. Также в Великобритании рискуют остаться без дома тысячи сбежавших с Украины семей.