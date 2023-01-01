Киев пожаловался на некачественные американские дроны

На Украине жалуются на американские беспилотники, переданные западными донорами украинской армии. Эти дроны работают со сбоями и чрезмерно сложны в эксплуатации.

Как пишет The Wall Street Journal, большинство БПЛА американского производства не могут преодолеть средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Под их воздействием дроны "сбились с курса, упали или даже с трудом могли взлететь".

При этом аппараты с трудом взлетают, они "часто сбоили, были сложными в эксплуатации и дорогими", цитирует издание жалобы украинских военных и чиновников.

Ранее российский лидер Владимир Путин объявил о значительном увеличении поставок беспилотников в Вооруженные силы России. Он уточнил, что за 2023 год в армию было поставлено порядка 140 тысяч БПЛА различных типов, а по итогам 2024 года показатель должен вырасти практически в десять раз.

В России создали конвертоплан "Велес", предназначенный для транспортировки боевых FPV-дронов. Беспилотный "авианосец" сможет залетать глубоко в тыл врага благодаря конструкции двигателя, а дальность его полета составит 200 километров.