Избитая тигрица жила три года в сарае в краснодарской станице

Житель Краснодарского края купил тигрицу и три года держал ее в сарае в качестве домашнего животного.

Инцидент произошел в станице Староминской. О живущем в пристройке хищнике в правоохранительные органы рассказали местные жители. Документов на тигрицу у владельца животного не было, заявили в Росприроднадзоре. Мужчина пытался вывезти хищницу, спрятать ее. Владелец животного бегал за зверем по участку и "убивал на глазах у всех сотрудников полиции и прокуратуры", сообщил "360" дрессировщик Виталий.

"В момент изъятия тигрицы собственник дикого животного оказывал сопротивление и препятствовал изъятию животного", - рассказали в краевой прокуратуре.

В отношении мужчины составлен административный протокол за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции. Решается вопрос о привлечении к ответственности за жестокое обращение с животными.

Животное подвергалось систематическим побоям и издевательствам. Ее хозяин снимал все происходящее на видео и выкладывал в интернет.

"За 32 года своей жизни я не видел просто более жестокого обращения. Там просто её убивали. В цирке она точно не останется, это исключено <…> Как личность, я бы сказал, что животное просто уничтожено", - рассказал дрессировщик изданию "Подъем".

Сейчас тигрица находится на передержке в специализированной организации.