Россия не занимается гаданием на кофейной гуще или на той субстанции, которая ее заменяет главе киевского режима Владимиру Зеленскому. Такой комментарий дал в четверг, 31 октября, российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Дипломата попросили высказать свое мнение о просьбе Украины к США предоставить украинским военным крылатые ракеты "Томагавк". Лавров подтвердил, что это требование вызвало в Вашингтоне оторопь, о чем известно российской стороне.

Лавров объяснил это тем, что в Соединенных Штатах "прекрасно понимают, с кем имеют дело". Министр выразил уверенность в том, что ради безопасности американского народа и "чтобы не подвергать его никаким рискам" Соединенные Штаты "будут бить его (Зеленского) по рукам" за дальнейшие попытки втянуть США в войну против России, сообщает РИА Новости.

Ранее Зеленский заявил, что Запад не хочет предоставлять Украине оружие, не видя значимых результатов украинской армии на фронте. Политик признал, что главное — это результат, а продемонстрировать его Вооруженные силы Украины не могут.

При этом украинские власти жалуются, что американские спонсоры предоставляют ВСУ некачественные беспилотники. Эти аппараты не в состоянии обойти российскую систему РЭБ, а некоторые даже подняться в воздух не могут.