Возросло число жертв взрыва в Черкесске

Число погибших при взрыве газа в пятиэтажном жилом доме в Черкесске увеличилось до пяти. Еще одно тело извлекли из-под завалов спасатели, сообщили в пресс-службе управления МЧС по Карачаево-Черкессии.

В сообщении отмечается: по последним данным, всего в результате вспышки паров газовоздушной смеси на улице Лободина в городе Черкесске пострадали девять человек. Пятеро из них погибли.

Ранее сообщалось о четырех погибших, однако разбор завалов продолжается. Спасатели продолжают работу на месте происшествия. Власти Карачаево-Черкессии заявили, что жилой дом в Черкесске, где прогремел взрыв, скорее всего, надо будет расселять, передает РИА Новости.