Таежное сафари: хроники преследования страуса Васи

Сработали все ловушки, и уставшая после многодневного забега птица попалась. Несут Васю сразу пятеро . Все они со славами "Птичку жалко" еще час назад были готовы пойти на крайние меры.

"Подъехал к нам уже человек с винтовкой посерьезнее. Пока мы заряжали лекарство, пока мы шли по полю - уже страуса поймали. Сейчас он уже в вольере - очухался", - рассказывает волонтер Елена Пяткова.

Страус Вася после поимки смотрит на всех сердито. Первый раз в жизни показал, кто тут главный. Уроженец Австралии передвигался по таежным лесам со скоростью автомобиля, посылал в нокаут одной левой любого преследователя. Тепловизоры были бессильны, дротики со снотворным отскакивали от мощных перьев, как от бетонной стены. А расставленные сети птица с мозгом размером с грецкий орех обходила мастерски.

Что касается еды, то страусы могут обходиться без нее неделями . Хозяин Василия об этом прекрасно знал. У него живут три эму, так что повадки диковинных птиц он выучил наизусть. И поймать любимого питомца пытался с первых же минут после его ночного побега.

"Что-то ночью их напугало. Или два самца просто подрались - выбили железную сетку в заборе, и один ушел. Утром я встретил его на поле свободно гуляющим. Я не думал, что он побежит в лес. Но по лесу он бегает быстрее, чем по полю, оказывается", - удивляется Михаил Напалков, владелец фермы.

Михаил начал собирать соседей и прочесывать лес. Боялся, что страус замерзнет, станет жертвой диких животных или спровоцирует ДТП на трассе. Объявление "В лесу разыскивается страус" выглядело очень экзотично, многих под предлогом участия в поисках страуса попросту не отпускали с работы. Но к деревенским всё же присоединились волонтеры, студенты и школьники. Вскоре начали искать людей, умеющих бросать лассо. Но ни один ковбой в республике Коми не откликнулся. Может, не сезон. А может, потому, что разъяренный жеребец по сравнению с обиженным страусом - это милая овечка. Вася буквально рвал все преграды. Чем больше его гоняли, тем сильнее ускорялся. Даже снотворное в дротиках на него не действовало.

"Пять часов, по-моему, за ним бегали. Один раз мы попали. Он немножко закачался, но этого хватило всего на одну минуту. Он очухался и дальше побежал", - вспоминает Напалков.

О том, что заставило Васю пуститься в бега, можно только гадать. У страусов сейчас период гона. А в таком состоянии любой может сорваться. К тому же на ферме поговаривают о серьезном конфликте Василия с соседом. Что уж они не поделили, сказать сложно.

Согревшийся и отъевшийся Вася молчит. Главное, чтобы не рассказал другим животным, как хороша русская тайга под первым снегом.