Звезда сериала "Тайны следствия" Сергей Барышев рассказал об отношениях с Анной Ковальчук

Сергей Барышев стал звездой после выхода сериала "Тайны следствия". Артист блистательно сыграл майора Владимира Винокурова. Актер так органично слился с образом, что стал любимцем миллионов зрителей. А за его отношениями с героиней Анны Ковальчук они следили с неусыпным вниманием.

Кстати, мало кто знает, что именно Барышев придумал любовную линию героев. Да и вообще, изначально предполагалось, что артист появится в сериале лишь в эпизодической роли. Однако его герой так полюбился, что создателям пришлось оставить Винокурова в фильме.

В новом выпуске шоу "Секрет на миллион" Сергей Барышев откровенно рассказал об отношениях с Анной Ковальчук. Он дал понять, что романтическая связь была только у их героев.

"Меня все спрашивали: „Ну когда же, когда вы поженитесь?“ - со смехом рассказал актер.

Отметим, что сериал "Тайны следствия" до сих пор транслируется по одному из федеральных каналов. Недавно завершились съемки 24 сезона, отмечает Starhit.