Ксения Юдаева уволилась из Центробанка

Советник председателя Банка России, а ранее первый заместитель председателя Центробанка и член совета директоров этой организации Ксения Юдаева увольняется с занимаемой должности. Об этом в четверг, 31 октября, рассказали в пресс-службе регулятора.

Как уточняется на официальном сайте Центробанка, Ксения Юдаева "приняла решение продолжить свою карьеру вне Банка России". При этом информацию о том, чем она займется в дальнейшем, регулятор не предоставил.

Однако известно, что в конце сентября глава российского кабмина Михаил Мишустин поручил Министерству финансов внести кандидатуру Юдаевой на замещение поста исполнительного директора от России в Международном валютном фонде.

В январе прошли слухи, что председатель Банка России Эльвира Набиуллина попала в больницу, где перенесла операцию. Официально регулятор эти сообщения не подтверждал, не отвечала на них и сама глава ЦБ.

Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что "мы не имеем ни возможности, ни желания это комментировать", при этом пожелав Набиуллиной "здоровья, сил и продолжения такой целеустремленности".