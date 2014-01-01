Боксера Поветкина отстранили от боев по подозрению в допинге

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) временно отстранило олимпийского чемпиона по боксу Александра Поветкина от участия в спортивных турнирах по подозрению в нарушении антидопинговых правил.

По версии ITA, предполагаемое нарушение могло быть совершено 25 октября 2014 года. Ведомство основывается на базе данных Московской антидопинговой лаборатории, сообщает РИА Новости.

Александр Поветкин уже не выступает на ринге, он ушел в политику. На выборах главы государства 2024 года он являлся доверенным лицом Владимира Путина. В мае его назначили заместителем губернатора Вологодской области по вопросам патриотического воспитания молодежи и спорта.

Допинг-скандал в жизни Поветкина уже случался — в конце 2016 году его проба дала положительный результат на вещество остарин. Также в анализах боксера нашли мельдоний. Однако в конечном счете разбирательство завершилось в пользу спортсмена, его полностью оправдали.