В аэропорту Самары вслед за Саратовом ввели ограничения на полеты

Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропорта в Самаре.

Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Мера действует с 13:30 мск. Согласно онлайн-табло аэропорта Курумоч, время прилета некоторых авиарейсов перенесено. О перенаправлении рейсов в другие аэропорты не сообщается.

Авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, подчеркнули в Росавиации.

Ранее аналогичные ограничения действовали в аэропорту Саратова. Губернатор области Роман Бусаргин писал об угрозе атаки беспилотников. В настоящий момент все ограничения сняты.