Российские ракеты уничтожили пункт дислокации ВСУ в Сумской области

ВС России мощным ракетным ударом уничтожили пункт временной дислокации батальона территориальной обороны ВСУ в Сумской области. Также ликвидирован пункт управления, сообщили в Минобороны.

В ведомстве уточнили, что речь идет о пункте временной дислокации и пункте управления 30-го отдельного стрелкового батальона 103-й бригады украинской теробороны. Разведчики обнаружили эти цели в районе населенного пункта Кияница Сумской области.

Ракетные удары были нанесены по цели после получения дополнительной развединформации и подтверждения координат. Разведывательные дроны в режиме реального времени зафиксировали уничтожение названных объектов.