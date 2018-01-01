"Я не считаю его хорошим человеком": Поргина плюнула в Збруева

27 октября исполнилось бы 80 лет актеру Николаю Караченцову. Однако его не стало в 2018 году. Последние годы жизни артист буквально боролся за свое существование: после страшной автомобильной катастрофы он потерял способность говорить и вести обычный образ жизни. Выхаживала актера супруга Людмила Поргина. Она не только обеспечила ему необходимую заботу, но и старалась выходить с ним в свет, посещать театры и премьеры. Поргина была уверена, что мужу это было необходимо.

Ее тогда поддержало немало друзей и коллег. Однако есть люди, с которыми Людмила Поргина и спустя годы недружна. Например, у нее нет никаких отношений с Александром Збруевым. По ее словам, актер к ней приставал, а она дала ему от ворот поворот.

"С ним мы не дружили никогда. И я не считаю его хорошим человеком. На мой взгляд, он, будучи злым и завистливым человеком, делал в отместку нехорошие вещи", - сообщила Поргина.

Она рассказала, как однажды Караченцов и Збруев сцепились. Муж Поргиной схватил артиста за шею, передает News.ru.

А еще артистка держится на расстоянии с ведущей Юлией Меньшовой. Та обвинила Поргину, что она пиарится на тяжелобольном супруге.

"Она нехорошо тогда повела себя со мной. И на прощание даже не дала руку… Я тогда маму похоронила, мужа вытягивала в реанимации… Мы не виделись с того момента ни разу", - рассказала вдова Караченцова.