МЧС предупредило об угрозе обрушения дома после взрыва в Черкесске

Пятиэтажный дом в Черкесске, в котором сегодня утром взорвался газ, может обрушиться. Угроза вполне реальна, заявил замначальника Главного управления МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике Антон Шахбазян.

Как сказал Шахбазян в эфире телеканала "Россия-24", есть угроза частичного обрушения. Нависают плиты и трубы. Что касается всего дома, здесь можно будет сказать только по результатам экспертизы. Ее проведут по окончании разбора завалов.

Сейчас спасатели вручную ведут разбор конструкций, применяя специальные инструменты. По последним анным, в результате взрыва газовоздушной смеси пострадали девять человек, пятеро из них погибли.