Певица Жасмин: "Молодая бабушка - что может быть лучше?"

Свадьба сына певицы Жасмин (настоящее имя Сара Шор) Михаила стала одним из самых громких событий в звездной тусовке. Говорят, на торжестве гуляло три сотни гостей, среди которых отметились и такие представители отечественного шоу-бизнеса как Филипп Киркоров, Александр Буйнов, Валерия и многие другие. Вел свадьбу "натуральный блондин" Николай Басков.

В новом интервью Жасмин призналась, что уже готова стать бабушкой и не видит в этом ничего плохого.

"Попрошу внуков называть меня только бабушкой Сарой. Многие мои подруги боятся слова "бабушка", словно оно добавляет им возраста, но я к внукам готова. Молодая бабушка - что может быть лучше?" - задала риторический вопрос артистка.

Певица рассказала, что ее сын Михаил давно живет самостоятельно и готов к пополнению в семействе. У него есть успешный бизнес, поэтому обеспечить будущего ребенка сможет. Жасмин дважды в неделю навещает молодоженов, стараясь не надоедать. По словам певицы, в семье сына царят любовь и взаимопонимание, передает "Мир новостей".