Воспитанники военных училищ увидели пуск "Союза" с "Плесецка"

С космодрома "Плесецк" в Архангельской области стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с военным спутником на борту.

После старта ракета-носитель взята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса. В расчетное время космический аппарат вывели на целевую орбиту. С ним установлена и поддерживается устойчивая связь, все бортовые системы функционируют в штатном режиме.

Этот пуск увидели воспитанники военных училищ. Незадолго до этого им провели экскурсию на стартовую площадку ракеты-носителя. Также будущие военные посетили монтажно-испытательный и стартовый комплексы ракеты-носителя "Ангара", а ещё побывали и на аллее выдающихся начальников космодрома.