Неузнаваемая Наталья Поклонская показала живот

Наталья Поклонская хоть и ушла в тень, однако регулярно обновляет свой официальный телеграм-канал. Так, бывшая чиновница опубликовала фотографию, на которой запечатлена с ярким макияжем, распущенными светлыми волосами и в эффектном наряде, обнажающем живот. Наталья объяснила, почему на снимке ее практически не узнать. Оказалось, бывший прокурор Крыма нарядилась по важному случаю.

"С праздником Самайн. В эту ночь вспоминайте про своих умерших родичей, приготовьте им символическое угощение и подведите итоги личного пути. Постройте планы на будущее, измените ту часть своей жизни, которую считаете нужной изменить. Избавьтесь от страхов, будьте честными с собой. Знаю, что у вас обязательно все получится! И если в эту магическую ночь с вами произойдет что - то необычное, не удивляйтесь..." - обратилась к подписчикам Поклонская.

Она уточнила, что взяла информацию из разных литературных источников. Ранее Наталья подчеркивала, что ее публикации - часть научной деятельности по этнографическому исследованию разных культур и традиций, а также ее творческая интерпретация.

В Сети поклонники рассыпались в комплиментах Поклонской. Одни поначалу не узнали ее, однако, когда выяснили, что на снимке бывший заместитель главы Россотрудничества, пришли в восторг от увиденного. Многие по достоинству оценили стройную фигуру Натальи и попросили почаще выкладывать фото таких женственных образов.