Артисты ВИА "Лейся, песня" встретились с контрактниками в Едином пункте отбора на военную службу в Москве

ВИА "Лейся, песня" под руководством продюсера Евгения Красножена посетили Единый пункт отбора на военную службу по контракту в Москве и пришли в восторг. Артисты отметили, что любой контрактник максимум за два часа может все оформить, причем в одном месте.

"Есть бесплатная столовая, что тоже немаловажно", - подчеркнул Красножен.

Песенный коллектив пожелал военнослужащим скорейшей победы и исполнил для них несколько музыкальных композиций. Красножен и его артисты пообещали сделать в тылу все от них зависящее, чтобы контрактники чувствовали себя настоящими мужчинами, защитниками.

"Родина при сегодняшнем руководстве никогда о них не забудет", - уверен продюсер ВИА "Лейся, песня".

Единый пункт отбора работает с 9:00 до 18:00 по адресу: ул. Яблочкова, д. 5, стр. 1. Записаться на визит можно на mos.ru. Узнать подробности можно по горячей линии 117 или через чат-бот @MskContract_bot в "Телеграме".