В новом сезоне "Цифрового ликбеза" школьникам расскажут об электронной подписи

В рамках нового сезона просветительского проекта "Цифровой ликбез" до 24 ноября проводится урок по цифровой грамотности "Простая электронная подпись в сети".

Толстолобик Миша расскажет школьникам, для чего необходима электронная подпись и как ею пользоваться.

Согласно сюжету, рассеянный персонаж оставляет незаблокированный телефон без присмотра в театральной студии, а приятели решают подшутить над ним и заказать за его счет пиццу через интернет. Учитель останавливает их и объясняет, что такое простая электронная подпись и какие последствия могут возникнуть, если не использовать ее или предоставить к ней доступ злоумышленникам.

Занятия рассчитаны на детей старше 12 лет. Все подробности можно узнать здесь.