Бывшая жена обвинила Селиванова в жадности

На днях стало известно, что звезда сериала "Реальные пацаны" Владимир Селиванов пытается через суд забрать себе дочь Еву у бывшей жены Виктории. По его словам, алименты, которые она платил на ребенка, шли вовсе не на нужны дочки, а в карман бывшей благоверной. По словам Владимира, сама Ева якобы просила у отца "перечислить маме денег".

Журналисты связались с Викторией, чтобы узнать ее версию. Она заявила, что дочь действительно просила у отца деньги на вкусняшки, но он ей их не дал. По словам женщины, у них с Владимиром была устная договоренность о сумме, которую должен был перечислять на ребенка актер, но он ее нарушил, и тогда Виктория обратилась в суд.

"Логично, что ему нужно показать себя хорошим, а меня выставить в том свете, что я плохая мать. Ева действительно звонила папе и просила у него денег на йогурт, конфеты, и я действительно говорила ей: "Звони и проси у папы". А что в этом такого? И думаете, он ей дал? Нет", - заявила Виктория Super.ru.