Вернувшаяся домой после "лотосовых" родов Сати Казанова: "Прежней жизнь уже не будет"

23 октября Сати Казанова родила дочь от супруга, итальянского фотографа Стефано Тиоццо. Певица не скрывает, что это долгожданный ребенок: годами артистка не могла забеременеть, ей даже предлагали сделать ЭКО или обратиться за помощью к суррогатной матери.

К счастью, артистке удалось зачать естественным путем. Однако беременность свою Сати Казанова тщательно скрывала. Лишь когда живот стал таким большим, что его было уже невозможно прятать под одеждой, певица сообщила радостную новость.

Сати Казанова рожала в модном среди отечественных знаменитостей роддоме. Однако весь процесс проходил в стиле "лотосовых" родов. Тем не менее, подчеркнула артистка, присутствовали и специалисты со всем необходимым оборудованием, потому что рисковать, по ее словам, она уже не могла, настолько ребенок был вымоленным и долгожданным.

Певицу с малышкой уже выписали из роддома. В официальном телеграм-канале артистка выложила фото, на котором запечатлела себя, мужа и колыбельку с дочкой.

"Прежней жизнь уже не будет, и мы к этому готовы, мы рады новой жизни - жизни с тобой. За неделю ты уже озарила каждую клетку нашего существа и нашу жизнь! С той самой ночи твоего рождения и остальные бессонные ночи, мы с твоим папой поняли, что мы крутая команда! Тебе повезло стать частью такой команды. И как нам повезло, что ты выбрала нас, крошка. Нас ждет интересный путь дальше", - написала Сати Казанова.