80-летняя Раиса Рязанова не может смириться со смертью сына

Сегодня, 31 октября, свой юбилей отмечает одна из самых востребованных и успешных актрис Раиса Рязанова. На ее счету такие легендарные роли как Антонина из фильма "Москва слезам не верит", баба Шура из спектакля "Любовь и голуби" и еще 200 ролей в кино. Раисе Рязановой исполнилось 80 лет, но кто даст?! Актриса продолжает работать, ее график расписан на недели вперед.

Единственное, что гложет артистку, - смерть сына. Данила Перов умер четыре года назад, но актриса до сих пор не может смириться. Причиной смерти 51-летнего наследника Рязановой стал тромб. Медики, прибывшие на вызов, констатировали смерть.

"Я себя чувствую виноватой, хотя это тромб был. Не дожил он, его не вернешь. Знаешь, когда я приезжала на вокзал, он всегда встречал меня… А сейчас некому", - призналась Раиса Рязанова журналистам шоу "Малахов", которые впервые спустя годы смогли переступить порог дома актрисы.

Она даже не успела толком отгоревать, такой у нее был насыщенный рабочий график. Работа в итоге и вытащила Раису Рязанову из депрессии. Она призналась, что благодарна коллегам, которые "не лезли в душу".

Меж тем актриса не одинока. Она постоянно на связи с невесткой Еленой и внуком Андреем. Они не оставляют знаменитую бабушку, помогают ей, заботятся о ее здоровье.