155 человек погибли в результате страшного наводнения в Испании

По меньшей мере 155 человек погибли в автономном сообществе Валенсия на востоке Испании в результате бури, которая сопровождалась сильными дождями и вызвала наводнения, передает ТАСС.

Стихийное бедствие называют одним из самых страшных за последние десятилетия. Целые города ушли под воду. Нагромождение машин, руины вместо домов. За считанные часы выпала годовая норма осадков. В эпицентре стихийного бедствия - Валенсия, Андалусия и Кастилья-Ла-Манча. Там объявлен максимальный - красный - уровень опасности.

Без энергоснабжения остались сотни тысяч жилых домов, повреждены дороги и мосты, остановлено движение поездов. Власти Испании объявили трехдневный траур по жертвам наводнений.